Entre aparições, revelações e instalações, As Noites de Verão regressam a Lisboa

Começa a 5 de Julho, na Galeria Zé dos Bois, com uma instalação criada por Bjørn Torkse e DJ Nigga Fox, e termina a 3 de Setembro, no Goethe Institut, com Alex von Schlippenbach. Pelo meio, descobrimos a Tanzânia de Jay Mitta, chocamos de frente com o americano Pink Siifu, reencontramos a lenda cabo-verdiana Paulino Vieira, viajamos no Palácio Pimenta com a Jovem Guarda Ambiental.