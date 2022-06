Ataque a centro comercial em Kremenchuk faz pelo menos dez mortos e 40 feridos

Um ataque com mísseis russos atingiu, na tarde desta segunda-feira, um centro comercial na cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia, matando pelo menos dez pessoas e ferindo outras 40. A informação deste ataque foi divulgada pelo próprio Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o desfecho foi acompanhado por outros altos funcionários ucranianos.

As imagens divulgadas por Zelensky mostram o incêndio a alastrar-se pelo centro comercial, uma nuvem de fumo que cresce e cobre todo o local do ataque e os serviços de emergência nas proximidades prontos para intervir.

“Os ocupantes dispararam vários mísseis contra o centro comercial onde se encontravam mais de mil civis. O centro comercial está, neste momento, a arder, os socorristas estão a combater o fogo, e o número de vítimas é impossível de imaginar”, escreveu Zelensky na rede social Telegram, sublinhando que o espaço “não representava qualquer perigo para as forças russas, nem qualquer valor estratégico.”

“O centro comercial representava, apenas, uma tentativa das pessoas de viverem uma vida normal, e foi isso que enfureceu os ocupantes. A Rússia continua a colocar a sua impotência sobre os cidadãos comuns. É inútil esperar por humanidade da sua parte”, concluiu.

⚡️ Zelensky: ‘Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.’



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine,” said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 27, 2022

Também o assessor do Ministro da Administração Interna da Ucrânia, Anton Gerashchenko, tem vindo a partilhar vídeos e fotografias do local do bombardeamento que ilustram a destruição por ele causada. “A operação de resgate continua. Precisamos de armas para nos protegermos e de modernos sistemas de defesa aérea”, referiu Gerashchenko.

⚡️There are currently 20 injured in #Kremenchuk, 9 of them in serious condition. It has already been confirmed that 2 people have died. The rescue operation continues, said Kyrylo Tymoshenko



We need weapons to protect ourselves and modern air defense systems. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/q6J2I2zRku — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 27, 2022

Imagens do interior do edifício também já foram partilhadas por Gerashchenko que acrescenta: “O prédio está em chamas. De acordo com testemunhas oculares ainda há muitas pessoas lá dentro.

Segundo o Presidente Volodymyr Zelensky não se sabe o número de vítimas que se pode esperar deste ataque desastroso, mas espera-se que venha a aumentar.

⚡️We are alive: video of people trying to escape from a shopping mall in #Kremenchuk pic.twitter.com/YOk9LKUnCz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 27, 2022