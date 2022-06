Incêndio no Centro Comercial Colombo obriga a evacuação “por precaução”

Um incêndio que deflagrou na tarde deste domingo no parque de estacionamento do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, levou à evacuação do edifício, “por precaução”, não existindo registo de vítimas ou danos, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.

Segundo explicou à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incêndio terá tido origem num posto de transformação no parque de estacionamento, não se registando quaisquer danos.

“O edifício foi evacuado apenas por precaução. Não há feridos nem danos”, ressalvou a mesma fonte, acrescentando que ainda não existe uma estimativa para que a situação fique normalizada.

O alerta para este incêndio foi dado às 13h36 e está a mobilizar 46 operacionais, apoiados por 12 viaturas. No local estão também viaturas do INEM.