Queda de bancada em praça de touros faz pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos na Colômbia

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram momento da tragédia. Uma criança entre as vítimas mortais já confirmadas.

A queda de uma bancada numa praça de touros colombiana provocou pelo menos quatro mortos e 70 feridos. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o momento em que a tragédia acontece.

A praça de touros está localizada na cidade de El Espinal, a 146 quilómetros da capital Bogotá.

“Neste momento há quatro mortos - um homem, duas mulheres e uma criança”, adiantou o governador provincial, Jose Ricardo Orozco, citado pela agência Reuters.

A tourada integrava as celebrações do feriado de São Pedro e São Paulo. As imagens mostram milhares de pessoas a ocupar a praça de touros antes da queda da bancada.