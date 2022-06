Polícia sul-africana investiga 17 mortes num bar em East London

As autoridades sul-africanas estão a investigar a morte de pelo menos 17 jovens encontrados dentro de um bar em East London, na costa sudeste do país, na madrugada deste domingo, avança a Reuters. O Sunday Times da África do Sul avança que o número de mortos é superior, 22.

"As circunstâncias da morte estão a ser investigadas”, disse Tembinkosi Kinana à Reuters, acrescentando que é demasiado cedo para determinar a causa da morte dos jovens, com idades entre os 18 e os 20 anos.