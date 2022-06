Dois podcasts cujas temporadas chegaram agora ao fim. O primeiro, HeidiWorld, da jornalista Molly Lambert, trata do escândalo que rebentou no início dos anos 1990 quando Heidi Fleiss, a madame de Hollywood, foi presa. Todo o puritanismo e as ligações ao negócio do cinema, bem como a corrupção policial tão bem captada em filmes como L.A. Confidential, vieram ao de cima.