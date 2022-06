Governo avança com calendário para os dois próximos anos lectivos: aulas começam na terceira semana de Setembro

O Ministério da Educação vai avançar com o calendário para os próximos dois anos lectivos, 2022/23 e 2023/24, com o “objectivo de dar condições de maior previsibilidade de trabalho às escolas e às famílias”. A novidade foi avançada pelo Jornal de Notícias com base num projecto de despacho do ministro da Educação que se encontra em consulta pelos parceiros e a que o PÚBLICO também teve acesso. Esta é a principal alteração prevista no documento, que ainda pode sofrer alterações.

O início dos dois próximos anos lectivos está pensado para a terceira semana de Setembro, este ano entre 13 e 16 e, no ano seguinte, entre 12 e 15. O final das actividades varia consoante o ano de ensino, sendo 7 de Junho para o 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, 14 de Junho para os alunos do 10.º ano e para os que entre o 5.º e o 8.º. O primeiro ciclo do básico e o pré-escolar terminam a 30 de Junho, como acontece este ano. Em 2014, o fim das actividades lectivas está previsto ocorrer entre 4 e 28 de Junho. Até agora, o calendário escolar era definido numa base anual.

"A estabilidade e a previsibilidade, no que respeita à organização e administração escolar são condições essenciais para que, em ambiente educativo de confiança, se promova a qualidade das aprendizagens e o bem-estar dos alunos e da comunidade educativa”, justifica o ministro da Educação, João Costa, no projecto de despacho.

Contactado pelo PÚBLICO, a assessoria de imprensa do Ministério da Educação diz que não comenta os dados porque se está numa fase de consulta, que dará origem a pareceres de sindicatos, associações de pais e Conselho das Escolas. Tanto a Fenprof (Federação Nacional de Professores) como a Federação Nacional da Educação já pronunciaram sobre a proposta, com algumas críticas.

As próximas férias do Natal começam a 19 de Dezembro e terminam a 2 de Janeiro, uma segunda-feira. No Carnaval regressa habitual pausa de três dias (entre 20 e 22 de Fevereiro de 2023 e entre 12 e 14 de Fevereiro de 2024) e na Páscoa as duas semanas de pausa, uma na semana anterior e outra na posterior.

O documento prevê a possibilidade de as escolas substituírem até dois dias de actividades lectivas “por outras actividades escolares de carácter formativo envolvendo os alunos, pais e encarregados de educação"e de utilizarem até dois dias das férias da Páscoa para fixarem outro período de interrupção.

As escolas vão continuar a poder escolher entre a organização trimestral e a semestral, que só possui dois momentos de avaliação, reduzindo a carga burocrática associada a este processo.

Os exames das várias disciplinas já têm datas, estando a primeira fase do secundário prevista entre 19 de Junho e 3 de Julho do próximo ano. A segunda fase deverá ocorrer entre 20 e 26 de Julho. No ano seguinte, a primeira fase ocorre mais cedo de 14 a 28 de Junho, e a segunda entre 18 e 24 de Julho.