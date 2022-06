Honda NT1100: conforto automático num “sofá com rodas”

A NT1100 segue o legado estradista da marca japonesa. Calhou-nos a sorte de testar o modelo desta moto de turismo com caixa automática — e foi uma boa surpresa.

A Honda tem uma história relevante de grandes estradistas. As icónicas Gold Wing e Pan-European, com grandes motores (entre os 1100 cc e os 1800 cc) e outros atributos e preços a condizer, marcaram durante anos o segmento das GT (grand touring), com a série de média gama Deauville (NT650 e NT700) num patamar mais acessível.