Chegam-nos de muito lado as notícias de que ter casa própria se tornou uma impossibilidade para a grande maioria dos jovens. Este assunto ganhou uma enorme amplitude pública em muitos países e é motivo para uma discussão sobre as terríveis consequências — não apenas sociais — que daí advêm. A questão do “direito à cidade” começa a perder relevância face a um direito mais urgente: o direito à habitação.