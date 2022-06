O Butão, em gentileza folk

Metade da graça de um filme como Um Iaque na Sala de Aula vem da sua origem: o Butão, esse reino encravado nos Himalaias, entre o Nepal, o nordeste da Índia, e o Tibete. É um dos países mais misteriosos do mundo, no sentido em que raramente há razões, boas ou más, para se falar dele, e no sentido em que poucos serão os espectadores (europeus, pelo menos: falamos da única perspectiva que nos é possível, a de um europeu submetido à força da gravidade euro-cêntrica) que terão na cabeça a memória de imagens cinematográficas do Butão.