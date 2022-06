Ucrânia à porta da UE (com os alertas de Costa) e inflação já cá dentro

Nesta quinta-feira, Helena Pereira, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida e Sónia Sapage analisam os destaques da semana política, a começar por um que já vem de semanas anteriores: o caos nas urgências obstétricas. O Hospital de Setúbal, por exemplo, já anunciou que durante o Verão vai encerrar 21 dias as suas urgências por falta de pessoal. E há uma comissão de acompanhamento nomeada pelo Governo já a trabalhar que pôs em cima da mesa várias hipóteses de soluções.

A análise começa pela parte mais política. A oposição tem pedido insistentemente a demissão de Marta Temido e nesta quarta-feira, no Parlamento, António Costa disse que as falhas que existiram foram inaceitáveis e deu uma palavra de conforto a Marta Temido. Por outro lado, a ministra da Saúde já fixou, entretanto, em 50 euros o preço das horas extras feitas além do limite legal de 150 horas dos médicos e anunciou que quer mudar a formação de médicos tal como existe em Portugal. Será que vem aí uma guerra com a Ordem dos Médicos?

Outro tema marcante foi a proposta de adesão da Ucrânia à UE, com o primeiro-ministro português a assumir a posição mais cautelosa entre os líderes da UE. Ainda nesta quinta-feira saber-se-á se o Conselho Europeu aceita atribuir à Ucrânia e à Moldova o estatuto de países candidatos à adesão.

Esta semana houve também uma mudança importante no discurso de António Costa. Admitiu que, por causa da guerra, a inflação em Portugal não é passageira, mas veio para ficar. Mas afinal, que implicações isso tem?

Esse ponto leva a discussão para as pensões. O primeiro-ministro e depois Marcelo Rebelo de Sousa (que têm estado em sintonia) já anunciaram aumentos históricos para 2023. Será só uma forma de desviar as atenções de outras más notícias que a inflação nos traz?

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, ou outras aplicações para podcasts.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.