Quinta, na TV: terror e música portuguesa, de Cocktail na mão

CINEMA

S.W.A.T. - Força de Intervenção

AXN Movies, 21h10

Dois veteranos (Samuel L. Jackson e Colin Farrell) juntam-se a dois rookies (Michelle Rodriguez e LL Cool J) na mais fantástica equipa da S.W.A.T. Mas a sua primeira missão é de alto risco: têm de transportar um barão da droga detido que anunciou que ofereceria cem milhões de dólares a quem o libertasse. Clark Johnson, actor veterano feito realizador, dirige um filme de acção explosivo.

Cocktail

Hollywood, 21h30

Brian Flanagan (Tom Cruise) procura um trabalho de marketing bem remunerado, mas exigem-lhe sempre um diploma na área empresarial. Trabalhando num bar para pagar a universidade, Flanagan ganha a mentoria do seu patrão e bartender veterano, Doug Coughlin (Bryan Brown). Logo formam um duo dinâmico capaz de atrair multidões com os seus truques vistosos, que lhes valem generosas gorjetas. Tudo corre bem até terem uma desavença. Um clássico dos anos 1980, ideal para quem já está de fim-de-semana.

No Centro do Labirinto

TVCine Top, 21h30

Samantha (Valentina Bellè) é uma jovem raptada que consegue escapar do seu cativeiro 15 anos depois. Encontrada em estado de choque, é hospitalizada. A tentar encontrar o raptor estão Genko (Toni Servillo), um investigador privado contratado há anos pelos pais da rapariga, e o Dr. Green (Dustin Hoffman), um profiler que irá desenhar enigmas para recuperar a memória da vítima. Donato Carrisi (A Rapariga no Nevoeiro) adapta o seu próprio best-seller homónimo.

Sinister - A Entidade do Mal

SyFy, 22h15

Ellison Oswalt (Ethan Hawke) é um escritor de true crime que encontra o cenário propício para trabalhar no próximo livro: a casa onde, nove meses antes, quatro pessoas foram brutalmente assassinadas. Já instalado com a mulher e filha, descobre uma caixa com filmes caseiros de famílias inteiras a serem mortas, todos com a marca de uma entidade maligna pagã – Bughuull. Um filme arrepiante, escrito e realizado por Scott Derrickson (O Exorcismo de Emily Rose).

MIB: Homens de Negro - Força Internacional

AXN, 1h18

Nós, meros mortais, somos há muito tempo protegidos pelos MIB (Men in Black), agentes (ultra) secretos, com letras em vez de nomes, treinados para capturar alienígenas fora-da-lei. Os designados M e H são chamados a Londres para lidar com um traidor dentro da própria organização. F. Gary Gray (Um Homem à Parte; Um Golpe Em Itália) assina o quarto episódio da saga, contando com Chris Hemsworth, Emma Thompson, Liam Neeson e Kumail Nanjiani, nos principais papéis.

SÉRIES

Christian

AMC, 22h10

Christian (Enrico Audenino), violento e rude, vive num bairro miserável dos arrabaldes de Roma e ganha a vida a fazer trabalhos sujos para a máfia local. Tudo muda, na sua vida, quando descobre que tem o poder de curar as pessoas com as suas mãos. Uma série de crime com laivos de sobrenatural e tom singular, em estreia exclusiva no AMC.

Limitless

Fox, 22h16

Baseada no filme homónimo, chega-nos uma série ritmada onde acompanhamos Brian Finch (Jake McDorman), enquanto ele descobre o impacto cerebral da misteriosa droga NZT e é coagido pelo FBI a usar as suas habilidades cognitivas extraordinárias para resolver casos complexos. Contará com a ajuda da agente especial Rebecca Harris (Jennifer Carpenter), uma investigadora formidável com um passado negro, e o agente especial Boyle (Hill Harper), um ex-oficial militar e confidente de Rebecca. São os dois primeiros episódios de uma série sem limites, em estreia na Fox.

DOCUMENTÁRIOS

Do Berço à Cova

RTP2, 11h08

Documentário que assinala dez anos da emissão na RTP da revisitação da série Povo Que Canta - um programa dos anos 1970, feito em parceria entre Alfredo Tropa e o musicólogo Michel Giacometti, que embarcaram numa recolha antológica da música popular portuguesa. São histórias simples, com canções dentro, através de um Portugal desconhecido, agora com muitas imagens que ficaram de fora dos 13 episódios originais, e um fio condutor poético e actualizado, que responde à questão: que povo é este, que canta? Um legado de canções, gentes e histórias contadas do Minho ao Algarve, de Trás-os Montes à Madeira, do Alentejo aos Açores, para redescobrir.