Linguagem inclusiva não é “capricho”. É “igualdade e respeito”

Foi nos tempos de infância que ouviu pela primeira vez o nome Jo, inventado e repetido, entre brincadeiras, pelas suas duas irmãs. Ser tratado desta forma foi uma lufada de ar fresco para Jo Matos, agora com 23 anos, que sempre sentiu um desconforto com o seu nome de registo. “Ouvi-lo era como uma agulha que espetava no corpo”, recorda ao P3. “Aos poucos e poucos, comecei a pedir a toda a gente me tratasse por Jo”.