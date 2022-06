Obrigada, Federação Internacional de Natação!

E, inesperadamente, a Federação Internacional de Natação (com votação no mesmo sentido da Federação Portuguesa de Natação) tomou uma decisão justa e sensata: garantiu que nas competições femininas de natação podiam competir mulheres. É certo que esta decisão da Fina nem deveria ser necessária ou, acontecendo, num mundo ideal teria como reação bocejos de tão pouco surpreendente. No entanto, é necessária e promete ser encarada com contestação.