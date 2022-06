Grândola feita num oito

A câmara tem já licenciadas 10.794 camas turísticas e compromissos para aprovar, pelo menos, outras 20 mil; ou seja, ao todo mais de 30 mil num concelho de 14 mil habitantes – incumpre o PDM e é um rácio dez vezes superior ao do Algarve.

1. A comunicação social tem noticiado o descontrolo urbanístico e paisagístico que ameaça o litoral do concelho de Grândola. A especulação imobiliária crescente é o ponto de partida das várias reportagens que só descrevem a parte visível do icebergue. Muitos já se manifestaram contra a destruição em curso, o que fortalece a corrente pública que tudo fará para evitar um novo atentado ao património ambiental do nosso país. Conseguiremos?