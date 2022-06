Pelo menos 225 mortos em sismo no leste do Afeganistão

O terramoto que já registou 225 mortos e mais de 600 feridos terá sido sentido ao longo de 500 quilómetros, por 119 milhões de pessoas, no Afeganistão, no Paquistão e na Índia. Cerca de 100 casas ficaram totalmente destruídas.

Pelo menos 225 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 5,9 na escala aberta de Richter no Afeganistão, segundo a agência de notícias estatal afegã Bakhtar.

Esta quarta-feira, “um grave sismo abalou quatro distritos da província de Paktika, matando e ferindo centenas dos nossos compatriotas e destruindo dezenas de casas”, escreveu o porta-voz adjunto do governo talibã, Bilal Karimi, na rede social Twitter. “Instamos todas as agências de ajuda humanitária a enviar equipas para a área imediatamente para evitar uma catástrofe”, acrescentou.

A Bakhtar, citada pela agência de notícias Associated Press, acrescentou que as equipas de socorro estão a chegar ao local de helicóptero e que, para já, foram registados mais de 600 feridos. Este número não é fixo e tem tendência para aumentar, uma vez que os trabalhos de resgate começaram há poucas horas.

O director da Bakhtar, Abdul Wahid Rayan, escreveu na rede social Twitter que 90 casas ficaram destruídas em Paktika, onde dezenas de pessoas podem estar presas sob os escombros. Imagens divulgadas mostram ainda vítimas a serem encaminhadas para os hospitais mais próximos através de helicópteros.

From Paktika pic.twitter.com/siK5YEukG8 — Abdul Wahid Rayan، عبدالواحد ریان (@AWahidRayan1) June 22, 2022

O departamento de meteorologia do Paquistão disse que o sismo registou uma magnitude de 6,1, tendo sido sentido na capital paquistanesa, Islamabad, e noutras zonas da província de Punjab oriental.

A agência sismológica europeia EMSC, por sua vez, acrescentou que o terramoto foi sentido ao longo de 500 quilómetros por 119 milhões de pessoas no Afeganistão, no Paquistão e na Índia. O serviço geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que o sismo, com uma magnitude de 5,9, ocorreu a uma profundidade de dez quilómetros, pelas 4h30 (5h30 em Lisboa), perto da fronteira com o Paquistão.

Another team of military doctors from the Islamic Emirate also arrived in the area pic.twitter.com/axRiJb2fsc — Abdul Wahid Rayan، عبدالواحد ریان (@AWahidRayan1) June 22, 2022

O Afeganistão é um país propenso a terramotos por estar localizado numa região tectonicamente activa, sobre várias linhas de falha, incluindo a falha de Chaman, a falha de Hari Rud, a falha de Badakhshan Central e a falha de Darvaz. Estes desastres tendem, por consequência, a causar danos significativos no Afeganistão, onde há muitas áreas rurais cujas casas são primam pela fraca construção.

Para além disto, décadas de conflitos tornaram o país altamente empobrecido e com grandes dificuldades em melhorar as suas protecções contra terremotos e outros desastres naturais - apesar dos esforços das agências humanitárias que têm vindo a reforçar alguns edifícios ao longo dos anos.