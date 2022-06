A cidade ucraniana de Irpin vai ter uma creche chamada “Cascais”

Cascais e a cidade ucraniana de Irpin serão a partir de amanhã “irmãs”. O protocolo é assinado nesta quinta-feira na autarquia cascalense e o presidente da câmara de Irpin deslocou-se a cidade portuguesa para selar o laço. Tem já a garantia de que receberá 500 mil euros para a construção de uma creche na sua cidade martirizada pela guerra e já decidiu que se chamará “Cascais”. Nesta quarta-feira inteirou-se do trabalho solidário que o município português está a fazer no apoio ao povo ucraniano. Agradeceu vezes sem conta e emocionou-se com o que viu.