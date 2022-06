A “criatividade transbordante” de Espanha vai chegar a Frankfurt em Outubro

A Feira do Livro de Frankfurt, que se vai realizar em Outubro na Alemanha, terá Espanha como convidado de honra. Os escritores Irene Vallejo e Antonio Muñoz Molina terão a seu cargo os discursos na cerimónia de inauguração da feira.

Com um pavilhão interactivo, 200 participantes e com a publicação de 400 novos livros de autores espanhóis traduzidos para alemão a decorrer desde 2019, Espanha volta a ser o país convidado de honra na edição deste ano da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, três décadas depois de ter sido o país homenageado em 1991.