Ordem para dançar: Beyoncé está de volta com novo single Break My Soul

É um pequeno grande acontecimento na música popular, antecâmara para o grande acontecimento que será o primeiro álbum a solo de originais de uma das maiores estrelas pop da actualidade em seis anos. Há um novo tema de Beyoncé, cantora endeusada por milhões e que na madrugada desta terça-feira lançou Break My Soul, cheio de evocações do house dos anos 1990 — há um sample do clássico do house da altura, Show Me Love de Robin S. — e a voz de Big Freedia em Explode (2014). Mas sobretudo há nova Beyoncé, cujo vídeo e música estão (como é costume) em exclusivo no serviço de streaming por assinatura de Jay Z, o Tidal, mas que também existe em versão vídeo só com letras no YouTube. Dia 29, chega o álbum Renaissance.

“You won't break my soul”, repete a cantora norte-americana, cujas letras também incluem chamadas feministas como “the queens in the front and the doms in the back/ain't takin’ no flicks but the whole clique snapped"; as letras de Big Freedia levantadas para este tema incluem as rimas “Release ya anger/Release ya mind/Release ya job/Release the time/Release ya trade/Release ya stress/Release the love/Forget the rest”.

De tom festivo e dançável, Break My Soul já soma bem mais de um milhão de visualizações só na conta oficial da cantora, às quais se somam os dados desconhecidos do consumo privilegiado no Tidal (além de contas de fãs que replicam o vídeo de letras ou justapõem o áudio com imagens antigas da chamada “Queen Bey").

A poucos dias do lançamento do novo álbum, pouco se sabe dele — especula-se que terá 16 faixas, por exemplo, e a revista Variety indica que haverá temas com inclinações country. O que a própria disse sobre Renaissance é o seguinte: será “música que nos faz ascender, que vira a mente para culturas e subculturas, música que vai unir tantas pessoas na pista de dança e fazê-las apaixonar-se”, descreveu numa entrevista à revista Vogue britânica. Há um site especial de venda que inclui box sets, um poster e t-shirts, mas cujas imagens ainda não foram reveladas.

A solo, depois da sua participação na girl band Destiny's Child, Beyoncé Knowles assinou os trabalhos Dangerously in Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013), Lemonade (2016) e agora lançará Renaissance. Em 2018, Beyoncé lançou Everything Is Love (2018), um álbum conjunto com o marido, Jay-Z, bem como a banda-sonora de The Lion King: The Gift (2019), contabilizando ainda o álbum ao vivo e filme-concerto da sua actuação no festival de Coachella Homecoming (2019), além dos singles Black parade (2020) e Be alive (2020). Além disso, realizou o álbum visual Black is King.