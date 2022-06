Hospitais de Lisboa “a funcionar dentro da normalidade”, diz ARS

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) diz que todos os serviços de ginecologia e obstetrícia da região “estão a funcionar dentro da normalidade”. A ARS-LVT afirma que poderão existir limitações em alguns hospitais, ou seja, “num determinado período do dia poderão activar o desvio de CODU/INEM” para outras unidades hospitalares.

E acrescenta: “Os hospitais que, por períodos transitórios, accionam o desvio de CODU mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios. Neste caso, as grávidas transportadas pelo CODU/INEM serão encaminhadas para outras unidades da região, as quais assegurarão a resposta e o funcionamento em rede.”

Entretanto, a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, reabriu este domingo às 8h as urgências a utentes transportadas por ambulância. A MAC tinha pedido, às 19h30 de sábado, para o CODU não transferir grávidas até às 9h de domingo por causa de “gestão de fluxos”. “Abrimos às 8 horas ao CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] e agora estamos a gerir o serviço consoante a procura”, disse à agência Lusa fonte da unidade hospitalar, salientando que as urgências da MAC nunca fecharam e funcionaram normalmente.

Na MAC não se registam falhas de equipas médicas, como em outras unidades da região de Lisboa, e as urgências funcionaram normalmente, atendendo as grávidas que se desloquem pelos seus meios. No entanto, começou a receber “muitas grávidas das várias zonas de Lisboa, inclusivamente da margem sul do Tejo”, devido a condicionalismos noutras unidades hospitalares, o que levou a um pico de afluência.

Também as urgências de ginecologia e de obstetrícia do Hospital de Setúbal estiveram encerradas até às 9h deste domingo. As urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga, como anunciado, estarão encerradas entre as 8h de domingo e as 8h de segunda-feira, por “impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias”.​

Também por dificuldade em assegurar escalas na maternidade e no bloco de partos fechou o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão desde as 21h de terça-feira até às 9h de segunda-feira, 20 de Junho. O Hospital de Santarém anunciou igualmente limitações no bloco de partos e cirurgia traumatológica durante sábado e domingo, por causa da falta de anestesistas.