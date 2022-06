Repensar o Conselho Económico e Social, reforçar a democracia

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, manifestou a intenção de desencadear um processo de reforma do CES, com o objetivo de robustecer este órgão que, nos termos da Constituição da República Portuguesa (artigo 92.º), tem uma tripla competência: consultiva; de concertação social no domínio das políticas económicas e social; e de participação na elaboração dos planos de desenvolvimento económico e social.