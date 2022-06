Mudar de casa pela manhã

Experimente fazer o seguinte: saia de casa antes do pequeno-almoço. Vá comprar pão, jornais, flores. Mas antes de sair dê um jeito na casa. Ponha a mesa para o pequeno-almoço, toda pipi, claro, em que só faltem as coisas que vai buscar. Lá estarão o cestinho à espera do pão que vai trazer e o vaso à espera das flores e do encosto do jornal.