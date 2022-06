Gerês de corpo inteiro, adrenalina em França e um grande passeio em duas rodas

Chegámos lá através do Caminho Cultural de Cabril, um projecto artístico que deu outra vida às paragens de autocarro daquela freguesia do concelho de Montalegre. Representam ofícios e actividades da povoação e contam-nos como ainda se vive por lá. Cabril não é o Gerês mais conhecido, é o Gerês de corpo inteiro, descobriram a Andreia Marques Pereira e o José Sérgio, que partiram com as intervenções nas paragens de autocarro debaixo de olho e trouxeram de volta um retrato muito mais abrangente de um Gerês que tem ainda muito para revelar. Estão lá as tradições, as paisagens avassaladoras, as ligações ancestrais entre homens e lobos. Para ler com vagar.

A Inês Duarte de Freitas, por seu lado, oferece-nos uma prosa cheia de adrenalina. Foi ao primeiro parque de diversões inaugurado em França, o Futuroscope, e conta, sem revelar tudo, como são as suas novas atracções. Agarre-se bem!

Já o Sérgio C. Andrade passeia-nos pela Quinta das Pirâmides, um novo hotel de turismo rural que abriu há cerca de um ano nas redondezas de Famalicão e que nos leva pelos passos em volta de Camilo Castelo Branco. Há Novelas do Minho e galinha mourisca. Ora prove.

Por falar em provar, Max Graham anda a divulgar os vinhos e a comida portugueses em Londres e, no próximo fim-de-semana, promove na capital britânica um festival que se chama Festa e que os põe em destaque. Max Graham, nascido de uma família inglesa no Porto, é o protagonista da semana.

As irmãs Margarida, Maria João, Ana e Inês Cartaxo, por sua vez, são as guardiãs do sabor que hoje destacamos. Têm o Talho das Manas em Torres Vedras e tornaram-se um falatório para os amantes da carne. O Edgardo Pacheco conta tudo aqui. E o José Augusto Moreira convida-nos a conhecer a Tasquinha do Matias, em Ucanha, onde coisas como os milhos, o cabrito e o cordeiro assado são assuntos muito sérios.

Na sua crónica semanal, o Pedro Garcias fala-nos de Fernando Pessoa e do chamamento às origens e, com a ajuda do José Augusto Moreira, traz as novidades que há para provar no mundo dos vinhos. O Miguel Esteves Cardoso faz aqui o elogio da carcaça portuguesa.

Para o fim deixo a Memória de viajante do Humberto Lopes, que evoca uma viagem às lonjuras do Cazaquistão, e o relato do Álvaro Vieira do Portugal de Lés-a-Lés, que, pela 24.ª vez, uniu o país de ponta a ponta no maior evento de mototurismo da Europa.

Estamos conversados por hoje. Para a semana, o João Mestre voltará à sua companhia para lhe trazer mais sugestões para os seus tempos de lazer. Eu regresso a 2 de Julho. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

