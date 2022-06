FC Porto anuncia princípio de acordo com Arsenal: negócio de Fábio Vieira chega aos 40 milhões

O FC Porto anunciou, na manhã desta sexta-feira, um princípio de acordo com o Arsenal pela transferência de Fábio Vieira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os “dragões” confirmam que o negócio chega aos 40 milhões de euros: 35 fixos e cinco milhões dependentes de objectivos.

O médio de 22 anos foi um dos vários jogadores da formação portista que se afirmaram no plantel principal na última época, tendo inclusivamente renovado em Novembro pelos “dragões” até 2025. A cláusula de rescisão seria fixada em 50 milhões de euros, com este negócio a representar uma venda abaixo desse valor.

Fábio Vieira realizou 39 jogos na temporada 2021-22, somando sete golos e 16 assistências, atraindo a curiosidade de vários clubes da Premier League: Liverpool e Leicester também foram associados ao médio, mas o Arsenal segurou o médio.

De acordo com a imprensa desportiva, o jovem assinará um contrato por cinco temporadas com os londrinos. A SAD portista informa no comunicado enviado à CMVM que o acordo final “está ainda a ser ultimado”, esperando-se a conclusão “nos próximos dias”.

Fábio Vieira ingressou na formação do FC Porto com apenas oito anos, passando por todos os escalões. O ponto alto neste percurso foi a conquista da UEFA Youth League em 2018-19. Já no plantel principal, ajudou a equipa de Sérgio Conceição a segurar a “dobradinha” na época passada, tendo ainda participado na conquista do campeonato em 2019-20.

O médio pode ser a primeira de duas transferências de jovens nos “dragões", visto que os rumores apontam a possibilidade de Vítor Ferreira (Vitinha) rumar também rumar a outras paragens. O presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, admitiu que foi feita uma proposta pelo jogador, mas garantiu aos sócios e adeptos que o médio apenas sairá se for batido o valor da cláusula de rescisão (40 milhões de euros).