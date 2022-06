O Mediterrâneo expandido e diaspórico dos Invernomuto (em três actos)

Em conjunto com o Passos Manuel e a Galeria Municipal do Porto, o Sismógrafo apresenta um programa triplo dedicado ao trabalho multiforme da dupla italiana. Até domingo, há filmes, uma exposição com um trabalho inédito e um concerto comentado.

Nos anos 60, Andy Warhol filmou o Empire State Building, em Nova Iorque, durante seis horas e meia seguidas. O resultado, EMPIRE, um slow motion de oito horas e cinco minutos, é um exercício de contenção, quase encantatório, quase pacificador, perante aquele que era, à época, o edifício mais alto do mundo e o edifício mais simbólico da ascensão e da consagração do capitalismo, do sonho americano, de uma escalada do poder tão romantizado quanto inalcançável.