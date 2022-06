Médicos consideram “inaceitável” proposta da Saúde para reforçar urgências

Os novos valores a pagar aos clínicos do quadro que trabalham nas urgências não chegaram a ser abordados na reunião desta quinta-feira entre o Ministério da Saúde (MS) e os sindicatos médicos. Este foi o principal objectivo anunciado pela ministra Marta Temido para esta reunião, mas, perante a proposta apresentada pelo Ministério da Saúde, nem se “falou” do valor, resumiu o presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, em declarações aos jornalistas no final do encontro.

“Qualquer que fosse esse valor, quase não se aplicaria quase a ninguém”, explicou. Segundo os sindicatos, o MS só estará disposto a pagar acima dos valores actuais nos casos em que os médicos do quadro dos hospitais excedam o máximo de 150 horas extras anuais previstas na actual legislação. Um “bónus” que teria também um prazo de validade de três meses.

A ministra da Saúde não esteve na reunião, que foi assegurada pela secretária de Estado Fátima Fonseca.

Roque da Cunha reiterou que a revisão do pagamento do trabalho nas urgências se deve aplicar “a todas as horas” prestadas nestes serviços. “Saímos sem qualquer solução e decepcionados após as afirmações da ministra e do próprio primeiro-ministro ter reconhecido que é um problema estrutural e apresentarem uma solução que é ineficaz e perfeitamente pontual”,”, afirmou o presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Noel Carrilho, que lamentou ainda que o MS não tivesse proposto “nada em termos estruturais”.

As duas estruturas sindicais vão começar nesta sexta-feira a elaborar uma contraproposta a apresentar ao Ministério da Saúde, mas Noel Carrilho avisa que será difícil chegar a um consenso porque estão “em campos muito opostos”. Mais uma vez, o que o ministério fez foi “uma encenação”, acusou Roque da Cunha. Está prevista a realização de uma nova reunião no próximo dia 22.

Numa conferência de imprensa marcada de urgência, Marta Temido anunciou nesta quarta-feira que iriam ter uma reunião com os sindicatos “para discutir um projecto de diploma relativo à remuneração nos serviços de urgência”. “O Governo empenhou-se em desenhar num curto prazo uma proposta com uma solução que pensamos que responde às principais preocupações das estruturas. É uma solução que envolve a resolução de potenciais desigualdades geradas pelo recurso a tarefeiros e da limitação decorrente das tabelas salariais”, referiu. Os médicos que prestam serviço nas urgências através de empresas de trabalho temporário ganham, em média, cinco vezes mais por hora do que os clínicos com vínculo ao Estado.