Ballet Gulbenkian, esse corpo que ainda nos faz falta

As longas filas nas bilheteiras junto ao parque de estacionamento para comprar a assinatura para toda a temporada (saía de lá com os pequenos maços agrafados em cartolina colorida já muito atrasada para as aulas, mas com a certeza de que a espera valeria a pena), os ensaios gerais descontraídos a que assistia quando fazia um intervalo nas tardes de estudo na biblioteca da fundação, as noites de estreia a que chegava quase sempre quando as portas estavam prestes a fechar, as conversas ao intervalo, quando a primeira parte do programa não convencia ou, pelo contrário, superava expectativas.