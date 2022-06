“Podem marcar na agenda”: Mercado do Bolhão reabre a 15 de Setembro

O presidente da Câmara do Porto adiantou na reunião de câmara desta segunda-feira que o Mercado do Bolhão reabrirá portas no dia 15 de Setembro, depois de quatro anos de obras de requalificação. “Podem marcar na agenda”, disse aos vereadores.

Neste momento só faltam concluir as obras nos restaurantes, “no primeiro andar”. É que estes projectos, explicou, careceram de pareceres autónomos da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), algo que atrasou o processo.

No início do mês de Maio, a Câmara do Porto anunciou que o Mercado do Bolhão reabria em Setembro, depois de quatro anos de obras de requalificação, para garantir “um maior número de espaços a funcionar” e dar “tranquilidade à transferência dos comerciantes”.

O mercado centenário, aberto no início da I Guerra Mundial, foi alvo de uma obra de restauro consignada a 15 de Maio de 2018, prevendo-se, à data, um prazo de dois anos para a conclusão dos trabalhos. Os comerciantes estão neste momento instalados no centro comercial La Vie.