Câmara do Porto defende policiamento gratificado na zona da movida

Rui Moreira está preocupado com os “novos focos e novos tipos de insegurança” que surgiram no Porto depois da pandemia e propôs ao Ministério da Administração Interna que houvesse policiamento gratificado, nomeadamente na zona da movida. A sugestão, disse durante a reunião de câmara desta segunda-feira, partiu da auscultação da população que reside nessa geografia e dos actores económicos de espaços nocturnos, que se mostraram disponíveis “para pagar” o serviço, disse.

A proposta terá sido, no entanto, recusada, contou o autarca do Porto aos vereadores, questionado sobre a reunião com o ministro José Luís Carneiro, que tem auscultado os representantes dos municípios de todo o país. A “matéria sensível” do policiamento gratificado na via pública, continuou Moreira, revelou uma “divergência clara” entre Governo e as autarquias do Porto e de Lisboa, que foram ouvidas em conjunto.

“Tem havido o entendimento da direcção nacional da PSP de que [o policiamento] só pode ser feito debaixo de telha. Pode ser feito dentro de lojas de ouro, de supermercados e de centros comerciais, mas não na via pública”, protestou.

O problema foi a “contradição” recente: quando a Metro do Porto pediu para ter policiamento gratificado em zonas onde os tapumes das obras limitaram a visibilidade, essa autorização foi dada, apontou Rui Moreira, sublinhando concordar com a decisão, mas reclamando igual tratamento: “Por que é que a Metro pode e nós não?”

O presidente da Câmara do Porto acrescentou que foi dito aos autarcas que está prevista a contratação de mais efectivo para a PSP. Mas insistiu na sua preocupação com o “entretanto”: “Qualquer dia vamos ter uma tragédia”, apontou, sublinhando que a videovigilância, que já foi aprovada para a Baixa do Porto, é apenas uma ferramenta extra. “Não substitui um contingente mais efectivo da PSP.”

A previsão de contratação de mais agentes para essa força policial poderá também desbloquear o processo de contratação na Polícia Municipal, que tem visto o seu contingente diminuir nos últimos anos, acrescentou Rui Moreira.

Quanto ao número de esquadras na cidade, o autarca independente disse ao Ministério da Administração Interna considerar que é, neste momento, o adequado. Depois de um “esforço de articulação para se fazer uma concentração”, o autarca não recomenda novos encerramentos.