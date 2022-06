Cinco "instagramers" portugueses foram descobrir a arquitectura de Roterdão lá do alto

Há dois sítios óbvios que merecem ser visitados e experimentados durante o mês da arquitectura de Roterdão, este ano sob o tema Vista. Estão bem assinalados na cidade, pintados a cor de laranja e a cor-de-rosa, como que sublinhados a marcador no mapa para ninguém se esquecer deles na lista de coisas a fazer.

Estavam ambos entre as tarefas de cinco instagramers portugueses (em Roterdão a convite do Turismo local e com apoio da Fujifilm e da Transavia), habituados a procurar o menos óbvio nas suas explorações fotográficas.

A Fugas pediu a Bruno Silva (@bruno.f.silva), Filipe Guedes (@fgram77), João Bernardino (@joao.bernardino), Marta Ferreira (@martanferreira) e Teresa Freitas (@teresacfreitas) que fossem ao "rolo" e escolhessem meia dúzia de fotografias que espelhassem a sua Vista desta acção efémera.

Para além de ser o coração do Mês de Arquitectura de Roterdão, o Het Nieuwe Instituut criou The Podium, que permite ter acesso a um ponto de vista único, colorido e temporário, sobre a cidade — que é ela própria um labirinto arquitectónico. Projectado pelo gabinete MVRDV, The Podium oferece uma programação diária composta por palestras e debates, filmes e workshops, mas antes disso os visitantes são convidados a andar por uma escada gigante cor-de-rosa que percorre a fachada do centro cultural desenhado por Jo Coenen e passear no seu renovado terraço no mesmo rosa-choque.

Em tons de laranja vivo, o grupo português percorreu os 600 metros do passadiço aéreo construído com materiais de andaimes e baptizado de Rotterdam Rooftop Walk, uma rota no nível dos terraços que inclui uma ponte aérea de 60 metros entre o World Trade Cengter Rotterdam e o centro comercial De Bijenkorf — e onde, durante algumas semanas, é possível gerar discussão em torno do progresso e da sustentabilidade da cidade, bem como do aproveitamento de novas fontes de energia (a água da chuva, por exemplo) e a criação de mais espaços verdes no topo dos edifícios.

O Rooftop Walk está aberto diariamente das 10h às 20h (bilhetes a 3,50 euros mediante reserva), até ao dia 24 de Junho.