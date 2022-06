Montenegro diz que há “sinais graves de degradação” no SNS e Chega quer debate de urgência sobre obstetrícia

Depois da morte de um recém-nascido no parto no Hospital das Caldas da Rainha e do encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia em pelo menos quatro hospitais durante este fim-de-semana, as críticas sucedem-se, em especial dos partidos à direita. O presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, afirmou que “todos os dias o SNS dá sinais graves de degradação e gera desconfiança dos cidadãos”, enquanto o Chega enviou ao presidente do Parlamento um pedido para a marcação de um debate de urgência, com a presença do Governo, sobre “o caos instalado nos serviços de urgência e de ginecologia”.

No Twitter, Luís Montenegro aproveitou para criticar as opções do Governo do PS: “Os portugueses estão a pagar anos de cativações e birras ideológicas. É mais uma demonstração objectiva do empobrecimento que os governos socialistas trazem a Portugal.”

O Hospital de Braga confirmou este sábado que vai fechar a urgência de obstetrícia desde as 8h de domingo até às 8h de segunda-feira “pela impossibilidade de completar escalas de trabalho necessárias” ao seu funcionamento, mas garante que “está a trabalhar” para que “a resposta seja garantida” junto de outras unidades.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) actualizou, entretanto, a informação sobre estes serviços na Grande Lisboa, indicando que as urgências de obstetrícia do Hospital Barreiro-Montijo e do Garcia de Orta também vão estar encerradas entre as 20h deste sábado e as 8h de domingo. Este serviço no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (S. Francisco Xavier), que já esteve encerrado na última noite, volta a estar de portas fechadas este sábado à noite. E mantêm-se os já anunciados constrangimentos na urgência de obstetrícia/ginecologia do Hospital Beatriz Ângelo (Loures), que estão previstos até ao final do dia de segunda-feira.

Já na sexta-feira, o PSD tinha questionado a ministra da Saúde sobre as circunstâncias da morte de um bebé, após parto por cesariana, no Hospital das Caldas da Rainha. Os sociais-democratas enviaram perguntas ao gabinete de Marta Temido pedindo que diga “que diligências foram espoletadas pela tutela para apurar todas as responsabilidades” e quais as que foram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para apoiar a família do bebé. Também querem saber quando “será reforçado o serviço de obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha, para que não voltem a existir períodos sem assistência médica especializada”.

Entretanto, neste sábado, o Chega enviou um pedido a Augusto Santos Silva para a marcação de um debate de urgência sobre a situação nas urgências. Tendo em conta que haverá uma reunião da conferência de líderes na próxima quarta-feira, esse debate será agendado nesse dia.

No requerimento enviado ao presidente da Assembleia da República, o partido enumera os hospitais que têm admitido problemas na elaboração de listas de equipas e que levaram à suspensão dos serviços de urgência nas especialidades de obstetrícia e ginecologia durante períodos diferentes neste fim-de-semana prolongado. E isso depois da situação da morte de uma criança durante o prato de cesariana, no Hospital das Caldas da Rainha cuja urgência obstétrica estava a funcionar com uma equipa reduzida e onde, “alegadamente, terão sido dadas instruções para não serem admitidas mulheres grávidas”, descreve o partido liderado por André Ventura.