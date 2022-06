Bruxelas promete resposta na “próxima semana” ao pedido de adesão da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu este sábado, durante uma visita surpresa a Kiev, uma resposta na “próxima semana” ao pedido da Ucrânia para aderir à União Europeia. “Queremos apoiar a Ucrânia na sua jornada europeia”, disse Von der Leyen numa breve conferência de imprensa após o encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"As discussões de hoje [sábado] vão permitir-nos finalizar a nossa avaliação até ao final da próxima semana”, acrescentou, sublinhando que as autoridades ucranianas tinham “feito muito” para uma candidatura, mas que ainda havia “muito a fazer”, nomeadamente na luta contra a corrupção.

Na mesma conferência de imprensa, Zelensky disse esperar “uma decisão lógica” da UE ao pedido e defendeu rapidez na resposta.

"Este é um momento decisivo não só para a Ucrânia, mas também para a União Europeia e todo o continente europeu; neste momento em que estamos a planear o futuro para uma Europa unificada, temos de ver se haverá um futuro; a Rússia quer dividir, debilitar a Europa, e estamos certos que a Ucrânia é apenas o primeiro país nos seus planos”, avisou Zelensky.

O Presidente ucraniano apelou, assim, à Comissão Europeia para apoiar o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia. “Uma resposta positiva da União Europeia ao pedido da Ucrânia será o esclarecimento necessário para se saber se esta intenção tem, efectivamente, algum futuro”, declarou Zelensky, aproveitando a segunda visita de Ursula von der Leyen à capital ucraniana.

Zelensky sublinhou ainda que o povo ucraniano foi quem “deu uma enorme contribuição para a defesa das liberdades comuns” e defendeu a necessidade da imposição de mais sanções à Rússia para além do sexto pacote aprovado esta semana. “Infelizmente a guerra continua, e por isto é necessário um sétimo pacote de sanções ainda mais poderoso”, argumentou o líder ucraniano, especificando que todos os bancos russos devem ser sancionados, sem excepções.

A líder da Comissão Europeia ainda não se encontrou com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal, nesta visita a Kiev, a sua segunda desde o início da guerra, tendo a anterior tido lugar a 8 de Abril.

"Estou de volta a Kiev (...) Faremos um balanço do trabalho conjunto necessário para a reconstrução e dos progressos realizados pela Ucrânia no caminho para a Europa”, disse aos jornalistas, segundo a agência francesa de notícias AFP, que a acompanhou na visita.

