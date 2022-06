Wonder of the Seas, a última maravilha da classe Oasis

A Royal Caribbean prossegue o seu objectivo de “melhorar tudo o que houver para melhorar” em cada novo navio que apresenta. O Wonder of the Seas já cruza as águas do Mediterrâneo e pode levar 6988 passageiros a bordo. É o maior barco da companhia, mas o que importa não é só o tamanho.

“Um defeito? Alguém consegue apontar um defeito?” A pergunta foi feita em Abril de 2010 na Fugas, após uma semana a bordo do Oasis of the Seas. Maior, mais largo, mais pesado e mais alto, na altura o navio prometia “mudar as regras do jogo” e revolucionar a indústria de cruzeiros a nível mundial. Doze anos depois, a Royal Caribbean International (RCI) apresentou o Wonder of the Seas, o mais novo de cinco irmãos da classe Oasis. Uma versão ainda maior e aprimorada dos seus antecessores. Mas, mais de uma década depois, será ainda possível manter o fascínio que o Oasis tinha - sempre tudo novo, tudo diferente, todos os dias?