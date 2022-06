“A nossa pátria é o povo”, diz Marcelo no Dia de Portugal

O Presidente da República discursou esta sexta-feira no Dia de Portugal, centrando o seu discurso num elogio ao povo português. Marcelo Rebelo de Sousa correu a história de Portugal até aos dias de hoje, evocando sempre a força e resistência do povo português. “A nossa pátria é o povo”, declarou o chefe de Estado, em Braga, onde decorrem as cerimónias do 10 de Junho.

“Sem o povo, sem a arraia-miúda, de que falava Fernão Lopes, não teria havido o Portugal que temos” declarou o chefe de Estado, destacando as capacidades do povo português de unir, de receber, de conquistar e de resistir. No que toca a receber, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a forma como o povo português recebeu africanos, brasileiros, europeus de Leste, asiáticos, afegão e agora ucranianos. E a forma como, também mais recentemente, foi “resistindo à pandemia”.