10 de Junho, Dia de Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escolheu Braga para fazer as comemorações do 10 de Junho. No dia de Portugal, o chefe de Estado enalteceu o povo, palavra que repetiu vezes sem conta no seu discurso. Ignorando a actualidade – repleta de desafios –, Marcelo defendeu que Portugal é o que é graças à "arraia-miúda". "A nossa pátria é o povo", disse.