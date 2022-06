Para muitos jovens, comprar casa é “impossível”. “Acabamos a adiar a nossa vida”

Uma “verdadeira montanha de Sísifo”. É assim que Nélson Vassalo, de 35 anos, começa por descrever o longo e espinhoso caminho de quem tenta comprar casa em Portugal. O cenário é mais do que conhecido: as casas estão mais caras (o preço aumentou 50% nos últimos cinco anos), os salários não crescem ao mesmo ritmo e há cada vez mais obstáculos no acesso aos créditos.