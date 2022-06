A Idade de Ouro no Louvre: a arte portuguesa regressa ao centro da Europa

A pintura portuguesa chegou finalmente ao Museu do Louvre. Até agora, apenas escassas três obras – de Baltazar Gomes Figueira (1604-1674), da sua filha Josefa de Óbidos (1620-1684) e de Domingos Sequeira (1768-1837) – se podiam ver, de forma indiferenciada, por entre os mestres da pintura espanhola, na galeria respectiva. A partir desta sexta-feira, e até 10 de Outubro, no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França, os visitantes do maior museu do mundo vão poder ver também, numa (pequena) sala própria, uma densa, mas brilhante selecção de dezena e meia de obras d’A Idade de Ouro da Renascença Portuguesa.