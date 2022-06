Doentes do Algarve podem ter de ser tratados em Sevilha: negócio de 4,3 milhões leva empresa espanhola a disputar mercado da saúde

A gestão da Unidade de Radioterapia do Algarve poderá passar para um operador espanhol. Associação Oncológica do Algarve teme deslocação de doentes que se tratavam em Faro para Sevilha. Decisão deverá ser anunciada hoje.

Pela primeira vez desde 2006 o Hospital de Faro abriu um concurso internacional para tratamento dos doentes oncológicos, na Unidade de Radioterapia do Algarve que é gerida por uma empresa privada - a Quadrantes, do grupo Joaquim Chaves. A falta de concorrência levou a que a prestação de serviços contratualizados com o Serviço Nacional de Saúde - com uma facturação anual superior a 4 milhões de euros - tenha sido efectuada ao longo de 16 anos por adjudicação directa. Agora surgiu um grupo de Sevilha a disputar o mercado e não se sabe quem vai ser o vencedor. Em causa está a realização de cerca de 16 mil tratamentos por ano.