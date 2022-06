Instituto: Entre 1:1 e 1:100.000, as várias escalas e dimensões da arquitectura

Neste 32.º episódio do podcast Antecâmara, ouvimos a primeira conversa do ciclo organizado pelo Instituto no contexto da exposição Sound It, no CCB. O podcast Antecâmara é um parceiro da Rede PÚBLICO.

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara e que pode ser explorada até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Depois do programa Luandando, Paulo Moreira, leva à residência da Rádio Antecâmara no CCB um ciclo de conversas organizado pelo Instituto.

O Instituto é um ponto de encontro de diversas formas de expressão cultural, situado no coração do Porto. A sua programação parte do campo da arquitectura para as artes visuais e espaciais, pensamento crítico e cruzamentos disciplinares.

Ao longo de quatro episódios, no âmbito do programa de residência Sound It, da Rádio Antecâmara no CCB, Paulo Moreira, fundador e director artístico, e Raquel Pais, gestora de projectos e de programação, estiveram à conversa com arquitectos, curadores e cúmplices do Instituto, a debater ideias e projectos que os levam a questionar, continuamente, os limites do que podem ser – e fazer – enquanto projecto cultural.

Sob o título “Entre 1:1 e 1:100.000”, as conversas abordaram diferentes dimensões, formatos e intervenientes, fazendo uma referência ao que são também as escalas do projecto em arquitectura. Os episódios abordaram a programação do Instituto, desde os ciclos de conversas anuais – como a Quinzena, o WIP ou o Expedition – até exposições e workshops junto da comunidade; passando pelo Arquiteturas Film Festival, cuja edição deste ano será organizada pelo Instituto e acontecerá no Porto. Ao longo de quatro episódios, os ouvintes ficaram a conhecer alguns dos eventos e das pessoas por detrás da intensa programação deste espaço cultural independente da cidade do Porto.

O primeiro episódio contou com Paulo Moreira, arquitecto e fundador do Instituto, à conversa com Pedro Campos Costa, arquitecto e fundador da Galeria Antecâmara. Ambos são espaços expositivos – e não só – directamente ligados aos seus respectivos ateliers, Paulo Moreira Architectures e CCA – Campos Costa Arquitetos. Tratou-se de uma conversa descontraída e cúmplice, onde se debateram os eixos que guiam estes “projectos irmãos”, criando pontes e diálogos entre o Porto e Lisboa.

Os pontos de tangência entre ambos os espaços são a sua abertura para acolher projectos especulativos no campo da arquitectura, onde o erro é aceite e a experimentação incentivada. É também evidente a importância dada às publicações. O “Anuário”, uma colecção anual que compila a programação do Instituto e, segundo Paulo Moreira, um meio essencial para reflectir sobre que temas que ali se promovem e divulgam. O próximo número, relativo ao ano de 2021, será publicado ainda este mês. Por sua vez, a Galeria Antecâmara organiza o evento A Puta da Leitura, que este ano terá lugar em final de Setembro, e que promove um encontro informal, acompanhado de livros e bebidas, entre autores, editores e leitores.

Após a primeira colaboração entre as duas instituições, em 2021, que resultou no podcast Luandando e numa itinerância da exposição Kubanga Kukatula, com curadoria de Paulo Moreira, seguiu-se esta série de conversas no Sound It, onde ficou a certeza de que ambas continuarão a colaborar para combinar “disciplina e profissão” e assim promover a experimentação e a investigação entre a arquitectura, as artes e seus cruzamentos disciplinares.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

