Luandando: Paulo Moreira à conversa com Novita Famoso Resende

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

No nono episódio do podcast Antecâmara, recebemos Luandando, um programa de Paulo Moreira.

Luandando é o título de um livro do escritor angolano Pepetela, publicado em 1990. O livro conta a história da capital de Angola a partir de dentro – começa por descrever um velho e umas senhoras que, enquanto trabalhavam na praia, avistam uns “pontos brancos” no alto mar – nada mais, nada menos do que as naus de Paulo Dias de Novais – a aproximar-se. Esta capacidade de inverter a narrativa que conhecemos leva-nos a questionar alguns ‘dados adquiridos’ sobre o que julgamos saber. É também isso que procuramos neste programa. Paulo Moreira conversa com personalidades de diversas áreas ligadas a Luanda, apresentando experiências e perspectivas que alargam o alcance da história e ajudam a captar o verdadeiro espírito da cidade.

Ao longo de seis episódios, Paulo Moreira mostra uma Luanda talvez mais polissémica, diversa e inesperada do que muitas vezes pensamos. No primeiro episódio, Luiz Araújo, com percurso ligado ao activismo, autoconstrução dirigida e urbanismo, fala sobre a cidade através das suas histórias. Daniel Quintã, outro convidado de Luandando, engenheiro civil e fundador da empresa Iperforma Angola, dá-nos outras chaves de leitura para entender o intrincado politico-técnico e as suas consequências. Belarmino Santos, “Kiwla”, arquitecto fundador do estúdio Building Society for Architectura, fala sobre os projectos e as metodologias inovadoras dos seus projectos. É através da conversa com Cristina Pinto, historiadora angolana, especialista em ensino da história de Angola, que se aprofunda conceitos e ideias sobre a história de Luanda. Com Victória Bernardo, “Tota”, angolana, assistente administrativa numa empresa imobiliária e gestora de condomínios de vários prédios na baixa de Luanda, temos outra ideia e outra perspectiva sobre o dia-a-dia da cidade.

A conversa que aqui publicamos é com Novita Famoso Resende, angolana, zeladora do chafariz n.º 5 do Bairro da Betânia, na Funda, norte de Luanda. Novita conversa com Paulo Moreira sobre a importância da função de zeladoras de chafariz na cidade de Luanda. Explica os percursos feitos pela água desde o rio até ao chafariz e todos os desafios que enfrentam para fazer chegar água ao Bairro da Betânia.

Luandando transformou-se numa exposição na Galeria Antecâmara, com obras dos artistas Lino Damião e Nelo Teixeira e curadoria de Paulo Moreira, intitulada “LUANDANDO – kubanga kukatula”. Um “podcast físico” que recriou vivências e experiências de informalidade em Luanda, onde se reflectiu sobre como a arquitectura e o espaço urbano “se vão fazendo” na capital de Angola, num contínuo e incessante esforço colectivo.

“Kubanga Kukatula” significa “montar e desmontar” em kimbundu, referindo-se à condição de transitoriedade do percurso de vida dos artistas Lino Damião e Nelo Teixeira, ambos ex-moradores do bairro da Chicala, em Luanda. Seguindo um processo de exploração do arquivo “Observatório da Chicala” e períodos de residência entre Lisboa e Porto, a exposição apresenta um corpo de trabalho sobre a identidade e memória dos artistas. A exposição é a segunda apresentação pública de um projecto de criação artística e pesquisa, centrado em residências, produção de obras e exposições.

Autor do programa Luandando, Paulo Moreira (Porto, 1980) é arquitecto e investigador. Em 2011, fundou o atelier Paulo Moreira architectures, cujo trabalho tem incidido sobre contextos de conflito urbano e carência social. Em 2018, concluiu o seu doutoramento pela London Metropolitan University. No mesmo ano, fundou o INSTITUTO, um espaço cultural no Porto, onde é director artístico. É bolseiro de pós-doutoramento no projecto de investigação África Habitat, coordenado pela FAUL.

