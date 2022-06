Acabou a espera, o Nos Primavera Sound regressou ao Parque da Cidade

Dois anos depois de um interregno forçado pela pandemia, o Nos Primavera Sound regressou ao Parque da Cidade, no Porto. Antes do arranque, parecia que os três dias de festival seriam feitos de um clima tropical onde a chuva, aquela que “molha mas não mata”, como diz quem conhece a ciência da meteorologia popular, seria presença quase segura. Mas com todas as condições a favor de concentrações ao ar livre para que a música seja entregue ao público com o conforto necessário, os andaluzes Derby Motoreta’s Burrito acabaram com a ressaca de todos os que em Junho se dirigem religiosamente, anualmente, ao Parque da Cidade para ver e ouvir música. Foram a primeira banda a tocar, horas antes de Nick Cave, que terá chegado para esgotar o primeiro dos três dias. Ainda deu para ver Kim Gordon em palco a apresentar o seu primeiro álbum a solo, alguns anos depois de os Sonic Youth, a sua banda de sempre, terem posto um ponto final na sua carreira. André Borges Vieira