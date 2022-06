A atracção pela ribalta até ao apagar das luzes

Com mais anos na música do que Isabel II no trono de Inglaterra, Hermeto Pascoal é dos que teimam em não largar o palco, enquanto der.

Haverá uma idade-limite para sair da ribalta? Depende. Se no atletismo ou no bailado esse limite é ditado pelas condições físicas, há áreas onde, caso o permita a saúde, a permanência na ribalta pode estender-se até ao final da vida. E isto será válido para a literatura, para as artes plásticas ou para a música, mas também para o cinema, a arquitectura, a gestão de empresas ou até a política. O cineasta Manoel de Oliveira filmou praticamente até morrer, em 2015, com 106 anos de vida e mais de 80 anos de actividade no cinema; e o cantor Charles Aznavour tinha concertos marcados quando morreu, no dia 1 de Outubro de 2018, na sua residência no Sul de França, com 94 anos.