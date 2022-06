Não viste nada na Ucrânia

Donbass não é um filme novo do ucraniano Sergei Loznitsa, tem data de 2018 e, com a velocidade que o tem caracterizado nos últimos anos, já estreou vários títulos depois dele (entre os quais se conta o fenomenal Funeral de Estado, também uma das máximas expressões do seu trabalho com imagens de arquivo). Mas é um filme que se tornou “novo” depois dos acontecimentos de Fevereiro passado (referimo-nos, como é evidente, à invasão da Ucrânia pelo exército russo), e que permite também “renovar” o olhar sobre esses acontecimentos, sobre o que se passou entretanto e, mais ainda, sobre o que se passou antes deles.