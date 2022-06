“Transformar ilhas em casas”: Porto já candidatou Lomba ao IHRU. Há mais sete ilhas na calha

Cerca de 5% dos portuenses – 10 mil pessoas – vivem em ilhas. E a maioria desse edificado é propriedade privada. Esses dois “problemas” deixam o município de mãos quase atadas e colocam o ónus em proprietários que, muitas vezes, estão “tão descapitalizados como os inquilinos”. Juntando a esse cenário a existência de “rendas muito baixas” e a necessidade de “obras profundas” na maioria destas casas, Aitor Varea Oro vislumbra uma espécie de “tempestade perfeita”. Resolvê-la, disse na manhã desta quarta-feira o arquitecto que coordenou a actividade das ilhas no projecto AIIA - Abordagens Integradas para a Inclusão Activa, da Câmara do Porto, foi um dos objectivos desta iniciativa. Neste momento, há já vitórias a anunciar: na terça-feira, a autarquia entregou ao IHRU a candidatura que permitirá reabilitar um conjunto de ilhas na Lomba, em Campanhã, com dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência.