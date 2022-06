“Ao Porto aplicar-se-á o que for aplicado aos outros municípios”

O Governo está disponível para continuar a subir a verba destinada à manutenção das escolas que passam para as autarquias no processo de descentralização. Virando-se para outra das reivindicações das câmaras, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que deu a entrevista ao PÚBLICO, no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, antes de se reunir com uma Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) sob pressão interna, prepara-se para pagar mais pelas refeições escolares.