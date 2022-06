António Costa celebra no Louvre primeira exposição do Renascimento português

Pedro Costa, Paulo Nozolino e Rui Chafes no Centro Pompidou e a Colecção Gulbenkian no Hôtel de la Marine são duas outras exposições inauguradas esta terça-feira na presença do primeiro-ministro, António Costa. A arte portuguesa a dar-se a conhecer à França e ao mundo.

Foi entre o trabalho de desmontagem das Três Graças, de Pedro Cabrita Reis, no Jardim das Tulherias, e a colagem do novo cartaz a assinalar a inauguração, já na próxima sexta-feira, da exposição A Idade de Ouro do Renascimento Português, que António Costa entrou esta terça-feira de manhã no Museu do Louvre, para participar na pré-inauguração oficial de mais um momento forte do vasto programa da Temporada Cruzada Portugal-França, que por estes dias conta várias iniciativas em Paris e noutras localidades francesas.