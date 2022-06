Corrupção ficou provada num quinto dos processos comunicados ao CPC

Não é possível aferir com certeza quantos inquéritos judiciais sobre corrupção e crimes conexos chegaram ao fim do julgamento com condenação dos arguidos. Mas nota-se uma tendência: desde 2009, o número de comunicações judiciais ao Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) não tem parado de crescer - dos 85 processos desse ano até aos 745 no ano passado, num total de 4724 (que inclui 129 do primeiro trimestre deste ano) - e as decisões com elementos probatórios têm também aumentado.