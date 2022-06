Mimar ou não mimar, eis a questão

Com a revolução industrial, a educação tornou-se um bem cada vez mais valioso. O desenvolvimento da tecnologia tornou mais importante o conhecimento e levou a que a inovação se tornasse o mecanismo mais relevante para o crescimento da economia e da produtividade. Tornaram-se assim consensuais as ideias que universidades mais exigentes preparam melhor os alunos para a vida e que ritmos de trabalho mais intensos conduzem à formação de profissionais mais competentes. Estas ideias levaram muitas universidades, ao longo do século XX, a desenvolver processos de selecção altamente competitivos e metodologias de ensino muito exigentes. Isto foi verdade tanto em grandes escolas da área da tecnologia, como o MIT ou Caltech, como em universidades generalistas, tais como Harvard, Yale ou Columbia. Tipicamente, quanto mais prestigiada a universidade, maior o nível de exigência, uma característica que se tornou importante em si mesma.