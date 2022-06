Roubado canhão do século XVIII em Valença

Um canhão do século XVIII foi roubado na última madrugada da Fortaleza de Valença. “Trata-se de um magnífico exemplar de armamento bélico, que estava exposto no Baluarte do Socorro, no interior” da fortaleza, revela a Câmara de Valença em comunicado.

O canhão, pertencente ao Arsenal Real do Exército, data do reinado de D. João V.

“Ao que tudo indica, o canhão foi arremessado muralha abaixo, para um patamar intermédio, e novamente atirado para o fosso da fortaleza, onde terá sido recolhido e transportado”, indica a autarquia.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, mostrou-se “profundamente revoltado e indignado com mais um situação de roubo/vandalismo na cidade”, desta vez a um “elemento de incalculável valor histórico e patrimonial”.

A Polícia Judiciária já esteve no local a recolher provas. Os restantes canhões existentes na fortaleza foram retirados e guardados para prevenir novas tentativas de furto.