Volodimir Iermolenko: “Preocupa-me muito que o mundo possa mesmo esquecer esta guerra”

A viver em Kiev, onde ficou mesmo durante os primeiros momentos da guerra na Ucrânia, o filósofo e jornalista ucraniano Volodimir Iermolenko, editor-chefe do projecto UkraineWorld e editor da colecção de ensaios Ukraine in Histories and Stories, falou com o PÚBLICO sobre o impacto que a invasão russa teve na consolidação da identidade do povo ucraniano e reflectiu sobre a aproximação da Ucrânia à ideia europeia.